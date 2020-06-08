Боунс застрял в полутяжелом весе без интересных соперников, а босс UFC не пошел на уступки великому бойцу.

После первых перепалок Джона Джонса и Фрэнсиса Нганну в соцсетях фанаты предвкушали, как UFC организует один из самых статусных поединков в истории промоушна. Одиннадцатикратный чемпион в полутяжелом весе Боунс, которому намного проще справиться с другими бойцами в октагоне, чем с внутренними демонами, и Хищник Нганну с диким ударом, закончивший четыре последних боя нокаутами.

«Он страшный парень, но я не боюсь трудностей, – распалялся Джонс. – Чем сложнее вызов, тем значительнее победа. Самые трудные соперники делают тебя великим. В тяжелом дивизионе много бойцов, которые мне подходят». Эпичное противостояние с Нганну выглядело идеальным поводом для перехода Боунса в тяжелый вес. После победы над Домиником Рейесом в феврале у Джонса не осталось серьезных противников в полутяжелом дивизионе – даже лучший из претендентов Ян Блахович кажется очередной мелочью для несокрушимого Джона.

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Джон Джонс Фото: Getty Images

Неудивительно, что Боунс задумался о другом весе. Он мог бы зарубиться с более титулованным соперником, чем Нганну, но для этого пришлось бы минимум год ждать восстановления победителя трилогии Дэниела Кормье и Стипе Миочича и надеяться, что оба гиганта не завершат карьеру после решающей разборки. Продолжать в полутяжах не имело смысла: Джонс доминировал бы в дивизионе настолько, что лишился малейших шансов на мощный челлендж. Два года назад похожий застой привел к уходу из UFC великого Деметриуса Джонсона, который 11 раз защитил пояс в наилегчайшем весе, но так и не получил заслуженного признания.

«Джонс легче меня, но он оставил наследие и доминировал в целом дивизионе, – поддержал идею поединка Нганну. – Я как-то встретил его – он большой парень, и мы не так уж сильно отличаемся. Я не люблю смешивать разные вещи, но определенно хочу провести этот бой». Эксперты придерживались того же мнения, что и спортсмены. «Я уже давно отмечал потенциал боя Джонса против Нганну, – сказал корреспондент ESPN Бретт Окамото. – Джонс – величайший боец за все время, и его переход в тяжелый вес давно неизбежен. Нганну – самый страшный человек на планете. Это было бы классное зрелище».

После такого ажиотажа и обоюдной прожарки бойцов в твиттере выступление босса UFC Дэйны Уайта прозвучало как минимум странно: «Конечно, это поединок, который людям хотелось бы увидеть, они по-настоящему мощные парни, но я не думаю, что это произойдет». Позже Уайт объяснил резкое опровержение безумными требованиями Джонса по гонорару: «Одно дело подойти и сказать: «Слушай, я хочу немного больше денег». Но сумма, которую потребовал Джонс, не имела смысла. Сначала он может провести реванш с Домиником Рейесом в полутяжелом весе. Вы думаете, после боя с Нганну он попытается завоевать пояс в тяжелом весе? Я в это не верю, он никогда не хотел переходить в тяжелый вес до этого».

Позже Уайт конкретизировал претензии и заявил, что Джонс попросил о деньгах, сопоставимых с гонораром боксера Деонтея Уайлдера за недавний поединок с Тайсоном Фьюри (25-30 млн долларов). Для сравнения стандартный гонорар Боунса за бой (без учета процентов за просмотры и других бонусов) составляет примерно 500 тысяч долларов. Джонс мгновенно выступил с опровержением и обвинил Уайта во лжи – после этого личная вражда и выяснение отношений затмили любые разговоры о поединке с Нганну.

Дэйна Уайт Фото: Getty Images

«Я готов выложиться по полной и подарить фанатам фейерверк, – возмущался Джонс. – А они сходу сказали мне, что оно того не стоит. Я буквально заработаю столько же, если подерусь с Блаховичем. Спросите любого здравомыслящего фаната, с кем лучше подраться». Ключевая разница в историях Уайта и Боунса заключается в том, что, по версии бойца, Дэйна даже не выслушал его требования по гонорару и мгновенно объявил, что ни о каком увеличении зарплаты не может идти и речи.

«Если ты величайший боец всех времен, это не значит, что ты зарабатываешь 30 миллионов, – продолжил перепалку Уайт. – Это значит, что твои бои продаются. Джонс сказал: «Мне плевать на цифры. Я хочу то, чего хочу». Но в жизни так не работает, дела ведутся по-другому». Из-за отсутствия доказательств и взаимных обвинений невозможно понять, какая из сторон конфликта врет: либо Джон действительно запросил безумную сумму, либо Уайт скрывает нелепую экономию, чтобы избежать недовольства фанатов.

Желание Джонса получить за поединок с Нганну больше стандартной суммы полностью оправдано: 93-килограммовый Боунс готов выйти в октагон против 115-килограммовой машины, которая нокаутирует большинство соперников за пару минут. К тому же сам Джонс – одна из самых харизматичных и противоречивых личностей в истории UFC. Проблемы с законом и наркотиками только подогрели интерес к Боунсу, который за профессиональную карьеру в MMA не выиграл лишь дважды: против Кормье, когда результат победного боя аннулировали из-за проваленного допинг-теста, и против Мэтта Хэммила в далеком 2009-м, когда Джону присудили поражение из-за запрещенных ударов.

Джон Джонс после очередной защиты титула на UFC 232 Фото: Getty Images

Очевидно, что за таким боем следили бы даже далекие от UFC люди, поэтому аргумент Дэйны о том, что поединки Джонса не продаются, выглядит слабо и натянуто. К тому же по новому соглашению с ESPN промоушн получает фиксированную сумму за каждый ивент независимо от конкретного количества просмотров – это значит, что UFC зависит от конкретных афиш намного меньше, чем раньше, хотя даже в такой ситуации поединок Джонса с Нганну выделялся бы на фоне большинства других боев.

По мнению автора The Athletic Бена Фоулкса, принципиальный отказ Уайта связан с тем, что организация не хочет создавать прецедент для остальных бойцов и рисковать, повышая гонорар Боунсу, если его бой против того же Блаховича по стандартным расценкам принесет UFC приличные деньги. «Зачем договариваться с Джонсом только ради того, чтобы продать больше просмотров на одном отдельном ивенте? – саркастично спрашивает Фоулкс. – Почему бы не позволить ему подраться с Блаховичем и не получить гарантированную сумму плюс то, что полагается в зависимости от просмотров? Один из вариантов ответа – чтобы дать фанатам то, чего они хотят».

Возможно, журналист прав: поведение Уайта и правда отдает жадностью и лицемерием. Мотивы UFCподтверждают и слова Джонса, что на самом деле промоушн давно намекал ему на переход в тяжелый вес, а теперь дал задний ход: «Они годами говорили мне и моей команде, что если я хочу добиться определенного уровня и повысить гонорары, мне нужно выйти из зоны комфорта и проводить бои галактического масштаба – особенно в тяжелом дивизионе. В UFC ясно выразились, что продлят мой контракт в тот же день, когда я соглашусь на бой в тяжелом весе, так что я всегда держал такой вариант в уме. Теперь я узнаю, что этого никогда не произойдет».

Именно Уайт превратил UFC в одно из лучших спортивных шоу последнего десятилетия, а смешанные единоборства – в респектабельное телевизионное зрелище. Теперь перед Дэйной встал новый вызов: он мог бы еще сильнее укрепить позиции промоушна и заслужить уважение бойцов, организовав бой самого сильного тяжеловеса с легендарным бэдбоем. Вместо этого Уайт изобразил принципиального босса и принизил даже спортивные достижения Джонса («Он мог бы быть Леброном единоборств, а вместо этого требует 15, 20 или 30 миллионов»).

Разъяренный Боунс отказался от чемпионского пояса и даже намекнул, что может перейти в бокс: «Я бы заработал за один боксерский поединок больше, чем за три боя в UFC. Это настоящее дело – можно просто драться и не нужно мириться с ложью Дэйны». В конфликте Джонса и Уайта неслучайно так часто всплывает бокс – и дело не только в крупных гонорарах Уайлдера и Фьюри. Промоутеры в этом спорте знают, как организовать шоу, угадывают настроения фанатов и мгновенно организуют поединки, о которых мечтают зрители. После второй победы над Деонтеем Фьюри уже готовится к третьему бою, после которого наверняка зарубится с Джошуа.

Представляющий еще одного тяжеловеса Диллиана Уайта Эдди Хирн воспользовался ситуацией и уже обсуждает потенциальный поединок клиента с Нганну, который может состояться до конца года. Пока Дэйна идет на принцип и подсовывает звездам середняков, боксерские менеджеры без сомнений сталкивают между собой лучших и договариваются с брутальными героями из MMA. Уайт заслужил уважение жесткой манерой руководства, но если бы он по крайней мере проявил уважение к амбициям Джонса и попытался найти компромисс, то стал бы еще более выдающимся боссом.

Единственный боец за долгое и успешное правление Дэйны в UFC, который превратился в звезду за пределами промоушна и вышел на уровень популярности боксеров, – это Конор Макгрегор. При этом ирландец больше прославился не поединками с Диасом и Хабибом, а рекламой виски, скандалами вне октагона и странноватой зарубой с Флойдом Мэйуэзером. Примирение Дэйны с Джонсом и организация боя против Нганну стала бы мощнейшим шагом на пути раскрутки собственных звезд спортивными методами. В будущем поединки между топами разных дивизионов превратились бы в фирменную фишку промоушна и принесли новые жирные контракты.

Так как этого не произошло, а Уайт повел себя-по-другому, Нганну ради признания и популярности договаривается о боксерском поединке, а Джонс прозябает в дивизионе, где для него не осталось достойных соперников. Пока UFC так относится к лучшим спортсменам, неудивительно, что главная звезда поссорилась с Дэйной через твиттер и задумалась об уходе в другой спорт.

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