Пейдж Ванзант
Фото: Instagram
Девушка многое преодолела, чтобы сменить весовую категорию.
Звезда UFC Пейдж Ванзант рассказала о тяжелой весогонке, которую проводила для перехода из полусредней весовой категории в наилегчайшую.
«Это был большой удар для меня. Я намного тяжелее, чем кажется людям. Я буквально убивала себя ради спорта. Даже потеряла сознание в ванной комнате», – цитирует 26-летнюю Ванзант Sport Bible.
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В интернет просочилась фотография Пейдж, вероятно, сделанная после или во время инциента. Девушка топлес лежит на полу ванной. Изображение можно увидеть здесь.
- На счету Ванзант восемь поединков в UFC (+5, -3).
- Во время карантине Пейдж с мужем опубликовали серию откровенных фото в соцсетях.
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