Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Флойд остался недоволен уходом Конора.
Американский боксер Флойд Мэйуэзер прокомментировал завершение карьеры бойцом MMA Конором Макгрегором и заявил, что все равно готов ко второму очному поединку.
«Я ошибаюсь или ты говорил Майку Тайсону что победишь меня, если мы подеремся во второй раз? А теперь ты уходишь! Думал, ты хочешь победить лучшего. Но если решишь вернуться, я буду ждать, чтобы проучить тебя снова», – прокомментировал 43-летний Флойд последнюю публикацию Макгрегора в инстаграме.
Смешанные боевые искусства
Макгрегор: «Просто перестал получать удовольствие от ММА»
18 ЧАСОВ НАЗАД
- Конор объявил о завершении карьеры 7 июня.
- Ранее он делал аналогичные заявления два раза и возвращаля в спорт.
- Макгрегор и Мэйуэзер дрались по правилам бокса в 2017 году, Флойд нокаутировал Конора.
«Что-то случится, и боя не будет». Макгрегор уверен, что поединок Хабиб – Гэтжи сорвется
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Смешанные боевые искусства
Тактаров – о том, что Конор завершил карьеру: «Если он не соврал, то я буду счастлив»
21 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
ВЧЕРА В 07:14
По теме