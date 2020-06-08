Смешанные боевые искусства

Мэйуэзер – Макгрегору: «Если решишь вернуться, буду ждать, чтобы проучить тебя снова»

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Флойд Мэйуэзер и Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Флойд остался недоволен уходом Конора.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер прокомментировал завершение карьеры бойцом MMA Конором Макгрегором и заявил, что все равно готов ко второму очному поединку.

«Я ошибаюсь или ты говорил Майку Тайсону что победишь меня, если мы подеремся во второй раз? А теперь ты уходишь! Думал, ты хочешь победить лучшего. Но если решишь вернуться, я буду ждать, чтобы проучить тебя снова», – прокомментировал 43-летний Флойд последнюю публикацию Макгрегора в инстаграме.

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  • Конор объявил о завершении карьеры 7 июня.
  • Ранее он делал аналогичные заявления два раза и возвращаля в спорт.
  • Макгрегор и Мэйуэзер дрались по правилам бокса в 2017 году, Флойд нокаутировал Конора.

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