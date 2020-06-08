Флойд остался недоволен уходом Конора.

Американский боксер Флойд Мэйуэзер прокомментировал завершение карьеры бойцом MMA Конором Макгрегором и заявил, что все равно готов ко второму очному поединку.

«Я ошибаюсь или ты говорил Майку Тайсону что победишь меня, если мы подеремся во второй раз? А теперь ты уходишь! Думал, ты хочешь победить лучшего. Но если решишь вернуться, я буду ждать, чтобы проучить тебя снова», – прокомментировал 43-летний Флойд последнюю публикацию Макгрегора в инстаграме.

Смешанные боевые искусства Макгрегор: «Просто перестал получать удовольствие от ММА» 18 ЧАСОВ НАЗАД

Конор объявил о завершении карьеры 7 июня.

Ранее он делал аналогичные заявления два раза и возвращаля в спорт.

Макгрегор и Мэйуэзер дрались по правилам бокса в 2017 году, Флойд нокаутировал Конора.

«Что-то случится, и боя не будет». Макгрегор уверен, что поединок Хабиб – Гэтжи сорвется

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства Тактаров – о том, что Конор завершил карьеру: «Если он не соврал, то я буду счастлив» 21 ЧАСОВ НАЗАД