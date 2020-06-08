История дружбы двух мастеров началась на парижской дискотеке.

Легендарный Жан-Клод Ван Дамм сильно повлиял на развитие смешанных боевых искусств в России. В 2007-2010 годах бельгийский актер и каратист неоднократно приезжал в Россию, и все его визиты были неизменно приурочены к спортивным мероприятиям.

В апреле 2007-го Ван Дамм вместе с Владимиром Путиным и Сильвио Берлускони присутствовали на поединке Федора Емельяненко и Мэтта Линдленда, который прошел в Санкт-Петербурге и завершился победой Последнего Императора. А в 2010-м и 2011-м Ван Дамм и Путин посещали бои без правил в Сочи.

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Жан-Клод Ван Дамм, Владимир Путин и Федор Емельяненко Фото: Getty Images

Естественно, что Емельяненко и Ван Дамм успели как следует пообщаться – и эти беседы лишь убедили легендарного актера в величии Федора. «Емельяненко – особенный. Он знает самбо. Вероятно, знает джиу-джитсу. Он боксирует. Он искусный атлет, отлично сложен. Но что его особенно отличает, – он видит и чувствует все немного быстрее других, как эти парни вроде Шумахера перед поворотом на трассе.

Его реакция быстрее: соперник только шевельнулся, а Федор уже знает его следующий шаг. Я как-то пытался его в шутку поддеть, я часто так с людьми делаю, чтобы проверить их реакцию: разговариваю, смотрю в глаза, а между делом бью вполсилы по корпусу. Так вот Федор успел закрыться. Я очень быстро бью, ни у кого раньше не получалось среагировать. Я был под впечатлением», – рассказывал Ван Дамм.

История знакомства Жан-Клода и Федора тоже любопытна – мужчины познакомились, когда пьяный Ван Дамм танцевал на дискотеке:

Мы познакомились в Париже. Я напился и пошел на дискотеку. Там встретил Федора. Мы быстро нашли общий язык. Можно сказать, что оставшуюся часть вечера Федор был моим телохранителем.

В 2010-м стало известно, что Ван Дамм хочет снять про Емельяненко фильм (в итоге картина так и не вышла – Федор отказался от участия в проекте). Возможно, это случилось из-за напряженного графика бойца – на эту проблему указывал сам Ван Дамм еще перед предполагаемыми съемками:

Хочу про Федора снять фильм. Сценарий еще не написан, но мы работаем над ним. Для съемок нужно хорошее финансирование и, в первую очередь, время. Очень сложно найти окно в плотном тренировочном графике Федора. Съемки займут около полугода. Первые материалы мы отснимем в апреле, продолжим в октябре, а дальше – как получится.

Спустя год Емельяненко засветился в российском приключенческом фильме «Ключ Саламандры» и окончательно понял, что не будет по примеру Олега Тактарова связывать карьеру с кино. «Мне всегда было интересно узнать, как изнутри устроена киноиндустрия. Хотел почувствовать и испробовать это на себе. Попробовал и понял, что актерство – это не мое. Я больше привык к спорту», – рассказал Федор.

Емельяненко в фильме «Ключ Саламандры» Фото: Other Agency

Ван Дамм звал Федора не только в фильм о нем самом. Не так давно белорусский боец Андрей Орловский признался, что вместо него в фильмах «Универсальный солдат 3: Возрождение» и «Универсальный солдат 4» мог сыграть как раз Емельяненко.

«Правда ли, что рассматривалась кандидатура Емельяненко? Да, но режиссер Джон Хайамс сказал, что видит в фильме меня, а не Федора. Подсластил ту горечь ложкой меда. Мы же почти сразу поехали снимать это кино, все было нормально», – рассказал Орловский.

Под горечью белорус имел в виду поражение от Федора в январе 2009 года – тогда Последний Император завалил Орловского нокаутом.

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