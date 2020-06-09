Очередной срок российского бойца.

Представитель смешанных единоборств Вячеслав Дацик получил год тюрьмы за попытку пересечь границу России с Эстонией на лодке.

Вячеслава задержали в декабре 2019 года – по словам супруги спортсмена, он лишь хотел показать другу путь через границу, но весло сломалось, и лодку отнесло к эстонской стороне.

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Дацик уже провел в заключении полгода, представители бойца будут подавать на условно-досрочное освобождение. Жена Вячеслава Виктория сообщила, что после выхода из тюрьмы спортсмен проведет поединок с Александром Емельяненко. «Он сейчас выйдет, снова восстановит форму, потому что как-никак, за полгода она потеряна. Будет заниматься дальше саморазвитием, боями, и скоро заключим новый контракт, с новым промоушеном. Пока я не могу сказать с каким, это секрет. С Александром Емельяненко у них обязательно будет бой, потому что Слава этого хочет, и Саша тоже на это согласился», – цитирует Викторию «Спорт-Экспресс».

В 2010 году Дацик бежал из психиатрической больницы в Ленинградской области и чуть позже объявился в Норвегии. По словам бойца, он добрался в Норвегию на резиновой лодке.

Последний поединок боец провел незадолго до задержания – в середине декабря Дацик в поединке по правилам кикбоксинга уступил французу Жерому ле Банне.

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