Лучший боец промоушна продолжает критиковать Дэйну Уайта.

Лучший боец UFC вне весовых категорий Джон Джонс выдал очередную порцию гневных твитов в адрес промоушна.

«Когда я был на пике, манера UFC недоплачивать мне говорила о том, что я не звезда. Я радовался новой машине, пока они зарабатывали десятки миллионов без моего ведома. Впечатлили пацана с помощью Bentley, чтобы он дрался с Лиото Мачидой, пока они рубили миллионы. Я даже не требую выплатить все то, что с меня сдирали на протяжении моих 20 годов, просто хочу справедливого отношения в будущем.

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Я выходил на мега-бои, один за одним, и мне платили менее двух млн за поединок. Кто знает, сколько мне на самом деле задолжали – одна мысль об этом заставляет чувствовать себя дураком», – написал Джонс в твиттере.

Джонс заявил о желании разорвать контракт с UFC.

Джон – единственный, кто опережает Хабиба Нурмагомедова в общем рейтинге UFC.

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