Смешанные боевые искусства

Менеджер Хабиба назвал месяц, когда состоится бой против Гэтжи

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Российский чемпион займется делом чуть больше чем через 80 календарных дней.

Бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Джастином Гэтжи обрастает новыми слухами – теперь стала известна его примерная дата.

«У нас есть ориентировочный месяц – это сентябрь. Место боя и точная дата пока не сообщались. Все находится в подвешенном состоянии, так как числа турниров еще не утверждены. Повторюсь, есть только приблизительная дата боя», – сообщил ТАСС менеджер Хабиба Ризван Магомедов.

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Также Магомедов отметил, что противником Нурмагомедова станет Гэтжи и никто другой: «А кто еще может быть нашим соперником?»

  • Гэтжи победил Тони Фергюсона техническим нокаутом в поединке за временный пояс UFC в легком весе – изначально Тони должен был драться с Нурмагомедовым.
  • Хабиб не выходил в октагон с сентября 2019 года – тогда он удушающим приемом в третьем раунде сломил другого американца Дастина Порье.

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