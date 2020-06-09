Смешанные боевые искусства

Шлеменко после ДТП с Ефремовым предложил приравнять пьяную езду к умышленному убийству

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Александр Шлеменко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
30 минут назад

Александр известен как давний противник алкоголя.

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал аварию в центре Москвы, виновником которой стал известный актер Михаил Ефремов. В результате аварии погиб один человек.

«8 июня у нас произошла страшная ситуация, очередная страшная авария по вине пьяного водителя, приведшая к смерти совершенно невинного человека, в которого влетела машина пьяного человека. В машине оказался в пьяном, по сути, в невменяемом состоянии всем нам известный актер Михаил Ефремов. Это страшная ситуация, которая получила огромный резонанс.

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Знаете, как говорится по-простому? С пьяного спрос вдвойне. Ефремов поступил ужасно. Он употребил значительное количество алкоголя и сел за руль. У нас нельзя садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. В итоге по его вине случилось ДТП. По вине Ефремова погиб человек. Мои соболезнования его семье. И вот представьте, какая страшная это зараза, какой страшный яд этот алкоголь. В очередной раз мы с вами видим заслуженного артиста, у которого много почитателей. С другой стороны, ехал человек, которого дома ждала семья. И вот теперь нет этого человека.

Во-первых, тут должно быть показательное дело против Ефремова, чтобы все поняли, что нельзя садиться за руль пьяным. Не важно, кто ты – известный артист или сотрудник полиции, наказание должно быть соответствующее. Это первое. Второе, я считаю, что наши законодательные органы должны приравнять подобного рода преступления к умышленному убийству. Потому что человек, садящийся за руль, должен отдавать себе отчет в том, что он пьян, что идет на нарушение закона и какие могут случиться последствия», – приводит слова Шлеменко «Чемпионат».

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  • Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения стал виновником ДТП в центре Москвы – он выехал на встречную полосу Садового кольца и врезался в «Ладу», за рулем которой был 58-летний доставщик еды Сергей Захаров.
  • Захаров был доставлен в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с переломами ребер, шейного отдела позвоночника, бедра, с закрытой черепно-мозговой травмой, травмами внутренних органов. В районе 5 утра пострадавший скончался.

Болельщик «Спартака» Ефремов попал в пьяное ДТП в центре Москвы. Ему грозит до семи лет тюрьмы

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