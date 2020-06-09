Дэниел вспомнил инцидент, который случился во время его совместной тренировки с Нурмагомедовым.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на одно из интервью с участием бывшего обладателя пояса в тяжелом весе – Дэниеля Кормье.

В интервью Кормье вспомнил эпизод, случившийся во время его совместной тренировки с Хабибом. По словам Дэниела, он случайно чуть не травмировал Нурмагомедова, после чего дагестанские бойцы, входящие в команду Хабиба, захотели проучить американца. Однако Кормье ответил зачинщикам потенциальной драки, что это его зал и его нельзя трогать. В итоге конфликт был заглажен.

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Нурмагомедов опубликовал интервью Дэниела в инстаграме, подписав его следующим образом: «Интересное рассуждение от Даниэла. То, что в конце говорит, он просто накидал... Шучу, не накидал».

В апреле Нурмагомедов должен был подраться с Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

В итоге Фергюсон встретился с Джастином Гэтжи и проиграл. Теперь Хабиб подерется с Гэтжи.

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