Смешанные боевые искусства

Globo Esporte: бой Хабиба и Гэтжи планируют провести 19 сентября

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
11 минут назад

Скорее всего, титульный бой состоится уже через три месяца.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может провести титульный поединок против Джастина Гэтжи 19 сентября.

Как сообщает Globo Esporte, бой планируется в рамках турнира UFC 253. Место проведения пока неизвестно; это может быть как Лас-Вегас (зал APEX), так и «Бойцовский остров» в Абу-Даби.

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  • В апреле Нурмагомедов должен был подраться с Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.
  • В итоге Фергюсон встретился с Джастином Гэтжи и проиграл. Теперь Хабиб подерется с Гэтжи.

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