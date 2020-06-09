Хабиб Нурмагомедов
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Скорее всего, титульный бой состоится уже через три месяца.
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может провести титульный поединок против Джастина Гэтжи 19 сентября.
Как сообщает Globo Esporte, бой планируется в рамках турнира UFC 253. Место проведения пока неизвестно; это может быть как Лас-Вегас (зал APEX), так и «Бойцовский остров» в Абу-Даби.
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- В апреле Нурмагомедов должен был подраться с Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.
- В итоге Фергюсон встретился с Джастином Гэтжи и проиграл. Теперь Хабиб подерется с Гэтжи.
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