Скорее всего, титульный бой состоится уже через три месяца.

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов может провести титульный поединок против Джастина Гэтжи 19 сентября.

Как сообщает Globo Esporte, бой планируется в рамках турнира UFC 253. Место проведения пока неизвестно; это может быть как Лас-Вегас (зал APEX), так и «Бойцовский остров» в Абу-Даби.

Смешанные боевые искусства «Горжусь тобой». Хабиб поздравил Иге с победой на UFC Fight Night 172 17/05/2020 В 08:14

В апреле Нурмагомедов должен был подраться с Тони Фергюсоном, однако не смог вылететь в США из-за пандемии коронавируса.

В итоге Фергюсон встретился с Джастином Гэтжи и проиграл. Теперь Хабиб подерется с Гэтжи.

Конор в шаге от реванша с Хабибом. Это стыд для UFC и лично Дэйны Уайта

Подписывайся на нас Вконтакте

Смешанные боевые искусства Хабиб отказался драться с Гэтжи летом 13/05/2020 В 12:31