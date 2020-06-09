Смешанные боевые искусства

«Я бы тоже себя ненавидел». Друг Конора спровоцировал подписчиков откровенным видео с девушкой

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Диллон Дэнис

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 21 минут

Диллон Дэнис – эпатажный мужчина.

Диллон Дэнис, американский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора, опубликовал в твиттере провокационное видео .

Диллон выложил ролик, где он натирает свою девушку кремом. «Я бы тоже себя ненавидел», – подписал спортсмен видео.

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«Этот шлепок был более сильным, чем твои удары во время боя», – съязвил один из пользователей в комментариях. «Выглядит так, как будто ты даже не знаешь, что с этим делать #девственник», – добавил другой.

  • На счету Дэниса два боя в MMA-промоушне Bellator (+2, -0).
  • Мы уже собирали подборку фотографий девушки Диллона – зацени ее здесь.

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