Диллон Дэнис
Фото: Eurosport
Диллон Дэнис – эпатажный мужчина.
Диллон Дэнис, американский боец MMA и спарринг-партнер Конора Макгрегора, опубликовал в твиттере провокационное видео .
Диллон выложил ролик, где он натирает свою девушку кремом. «Я бы тоже себя ненавидел», – подписал спортсмен видео.
Смешанные боевые искусства
Спарринг-партнер Макгрегора пошлепал девушку по ягодицам в рамках челленджа TikTok
30/03/2020 В 16:51
«Этот шлепок был более сильным, чем твои удары во время боя», – съязвил один из пользователей в комментариях. «Выглядит так, как будто ты даже не знаешь, что с этим делать #девственник», – добавил другой.
- На счету Дэниса два боя в MMA-промоушне Bellator (+2, -0).
- Мы уже собирали подборку фотографий девушки Диллона – зацени ее здесь.
«Ты стала сочнее». Боец UFC пожаловалась, что располнела на карантине, и нарвалась на комплименты
Смешанные боевые искусства
«Моя маленькая сучка». Спарринг-партнер Макгрегора оскорбил Махачева из команды Хабиба
03/03/2020 В 23:24
Смешанные боевые искусства
Globo Esporte: бой Хабиба и Гэтжи планируют провести 19 сентября
12 МИНУТ НАЗАД
По теме