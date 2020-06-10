Второй пояс промоушна может уехать в Россию совсем скоро.

Глава UFC Дэйна Уайт раскрыл местоположение «Бойцовского острова» и анонсировал первые турниры на новой площадке.

Оказалось, что промоушн арендовал для своих нужд один из 200 островов Абу-Даби – остров Яс. «Бойцовский остров» – звучит круто, но, по факту, он отделен от материковой части лишь небольшим проливом. Остров находится через дорогу от международного аэропорта Абу-Даби и всего в полусотне километров от Дубая.

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Первый ивент на площадке пройдет 11 июля. Как сообщает MMAJunkie со ссылкой на пресс-конференцию Дэйны Уайта, в рамках UFC 251 россиянин Петр Ян подерется с Жозе Альдо за вакантный титул промоушна в легчайшем весе.

Уайт остановился на этой локации, потому что карантин в ОАЭ не такой жесткий, как в США и других странах.

Пока все турниры UFC после локдауна проводятся в США.

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