Смешанные боевые искусства

Уайт: «Конор мог получить реванш с Хабибом, но отказался»

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Ирландец не захотел быть на подмене.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор мог быть на месте Джастина Гэтжи и претендовать на титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«Он хочет драться с Гэтжи. Гэтжи только что выиграл право на бой с Хабибом. Он только-только победил Тони Фергюсона. У Конора была возможность оказаться на его месте, если Хабиб или Тони снимутся с боя. Он вернулся и сказал: «Я не боец подмены, я не собираюсь этого делать». Он был бы сейчас в таком положении [как у Гэтжи], если бы принял бой. Он не сделал этого, Гэтжи – сделал, Гэтжи получил бой», – рассказал Дэйна ESPN.

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  • Изначально Тони Фергюсон должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым за титул, но россиянин не смог вылететь на поединок, и его заменил Джастин Гэтжи.
  • Гэтжи победил – в сентябре он подерется за пояс с Хабибом.
  • Конор на днях в третий раз объявил о завершении карьеры.

Конор в шаге от реванша с Хабибом. Это стыд для UFC и лично Дэйны Уайта

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