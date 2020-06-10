Ирландец не захотел быть на подмене.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор мог быть на месте Джастина Гэтжи и претендовать на титульный бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«Он хочет драться с Гэтжи. Гэтжи только что выиграл право на бой с Хабибом. Он только-только победил Тони Фергюсона. У Конора была возможность оказаться на его месте, если Хабиб или Тони снимутся с боя. Он вернулся и сказал: «Я не боец подмены, я не собираюсь этого делать». Он был бы сейчас в таком положении [как у Гэтжи], если бы принял бой. Он не сделал этого, Гэтжи – сделал, Гэтжи получил бой», – рассказал Дэйна ESPN.

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Изначально Тони Фергюсон должен был драться с Хабибом Нурмагомедовым за титул, но россиянин не смог вылететь на поединок, и его заменил Джастин Гэтжи.

Гэтжи победил – в сентябре он подерется за пояс с Хабибом.

Конор на днях в третий раз объявил о завершении карьеры.

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