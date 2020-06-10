Абдулманап реагирует на окружающих.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз рассказал о состоянии здоровья отца бойца Абдулманапа.

«Хабиб очень силен, его семья очень сильна, его отец очень силен. Ему лучше. Он открывает глаза, немного реагирует – хороший знак. Аллах все держит под контролем. Мы верим, что ему станет лучше, но, в конце концов, прогресс целиком зависит от его здоровья. Но он прогрессирует, и мы очень рады этому», – цитирует менеджера ESPN. Абдель-Азиз отметил, что Абдулманап смог немного пообщаться с Хабибом и улыбнуться ему.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане с подозрением на пневмонию, позже его перевезли в одну из больниц Москвы.

Пневмония дала осложнения на сердце, была проведена операция.

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