Смешанные боевые искусства

Сехудо бровел брутальную боксерскую тренировку с Тайсоном

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Тренировка Сехудо и Тайсона

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через час

Завершив карьеру, Генри остается в форме и тренируется под руководством великих.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо провел тренировку со знаменитым американским боксером Майком Тайсоном и экс-звездой тайского бойца, тренером ММА Рафаэлэм Кордейро.

«Тренируюсь с легендарным Кордейро под бдительным оком дяди Майка», – подписал видеоролик 33-летний Сехудо.

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  • Сехудо в мае 2020 года объявил о завершении карьеры. Его статистика в MMA – 16 побед и два поражения.
  • 53-летний Тайсон, напротив, намекнул на возвращение на ринг для проведения благотворительных поединков.

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