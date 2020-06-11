Тренировка Сехудо и Тайсона
Фото: Instagram
Завершив карьеру, Генри остается в форме и тренируется под руководством великих.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо провел тренировку со знаменитым американским боксером Майком Тайсоном и экс-звездой тайского бойца, тренером ММА Рафаэлэм Кордейро.
«Тренируюсь с легендарным Кордейро под бдительным оком дяди Майка», – подписал видеоролик 33-летний Сехудо.
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- Сехудо в мае 2020 года объявил о завершении карьеры. Его статистика в MMA – 16 побед и два поражения.
- 53-летний Тайсон, напротив, намекнул на возвращение на ринг для проведения благотворительных поединков.
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