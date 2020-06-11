Валери Лореда – звезда ММА из Bellator (фото, инстаграм)
Фото: Eurosport
Валери Лоредой можно восхищаться, но нельзя ее критиковать – это опасно.
Валери Лореда – американка с парагвайскими корнями. У нее черный пояс по тхэквондо, множество медалей разных турниров. В 2018-м Валери подписала контракт с Bellator, провела два боя и оба выиграла.
А еще Валери очень любит пляжи и купальные костюмы. За это недавно Лореде досталось от другой дамы из мира ММА, Мэйси Чиассон: дескать, Валери строит карьеру не через упорный труд и тренировки, а через горячие фото в социальных сетях. Но можно быть уверенным, что ни один из 237 тысяч подписчиков Лореды ее не осудит.
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