Валери Лореда – звезда ММА из Bellator (фото, инстаграм)

Валери Лоредой можно восхищаться, но нельзя ее критиковать – это опасно.

Валери Лореда – американка с парагвайскими корнями. У нее черный пояс по тхэквондо, множество медалей разных турниров. В 2018-м Валери подписала контракт с Bellator, провела два боя и оба выиграла.

А еще Валери очень любит пляжи и купальные костюмы. За это недавно Лореде досталось от другой дамы из мира ММА, Мэйси Чиассон: дескать, Валери строит карьеру не через упорный труд и тренировки, а через горячие фото в социальных сетях. Но можно быть уверенным, что ни один из 237 тысяч подписчиков Лореды ее не осудит.

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Валери с черным поясом

Даже баскетболисты в зоне поражения

Валери и розовый

Валери хочет на кораблик

Валери в платье

Валери в леггинсах

Валери смотрит на звезды

Валери с подружкой

Валери готова к походу

Валери купается

Валери в бою

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