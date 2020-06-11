Девушка-боец UFC из Казахстана: «За человека из СНГ замуж не выйду»

Даже представительница MMA опасается домашнего насилия.

Казахстанский боец MMA Мария Агапова рассказала об отношении к мужчинам из стран СНГ.

«Я поняла, что вообще замуж не выйду за человека из СНГ. Это просто опасно для жизни, вот и все. У нас, если муж тебя изобьет – что ты сделаешь? Пойдешь и скажешь кому-нибудь – а тебе ответят: «Ой, это ты виновата, довела мужика». Пойдешь в милицию – скажут то же самое. Максимум, что сделают – оштрафуют всю семью, заберут деньги из вашего бюджета, а муж продолжит дальше бить жену. Это вообще опасян, такой опасян.

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Я же знаю, что они к симпатичной мордашке лезут, но понятия не имеют, что происходит в моей душе. Зачем мне такие? У меня глубокая, насыщенная душа. Зачем мне ребята, которые тянутся к моей оболочке? У них какие-то иллюзии по поводу того, какая я, но я другая. Их иллюзии разрушатся, они уйдут. Зачем мне просто тратить своё время? Мое время очень дорого стоит сейчас», – рассказала Мария «Спорт-Экспрессу».

13 июня Агапова дебютирует в UFC.

Девушка живет и тренируется в Америке.

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