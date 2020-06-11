Смешанные боевые искусства

Двоюродный брат Хабиба дебютирует в UFC в июле на «Бойцовском острове»

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Брат Хабиба Умар Нурмагомедов (крайний слева)

Фото: Getty Images

Автор:ТАСС
через час

Соперник пока неизвестен.

Дебют Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в организации состоится в июле. Турнире пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

«Июль, «Бойцовский остров», – сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов в комментарии ТАСС.

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  • Умар Нурмагомедов должен был провести дебютный бой в UFC в апреле на одном турнире с братом. Позднее бой был отменен из-за пандемии коронавируса.
  • Всего на счету спортсмена 12 побед и ни одного поражения в ММА.

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