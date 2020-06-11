Брат Хабиба Умар Нурмагомедов (крайний слева)
Фото: Getty Images
Соперник пока неизвестен.
Дебют Умара Нурмагомедова, двоюродного брата чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в организации состоится в июле. Турнире пройдет на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
«Июль, «Бойцовский остров», – сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов в комментарии ТАСС.
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- Умар Нурмагомедов должен был провести дебютный бой в UFC в апреле на одном турнире с братом. Позднее бой был отменен из-за пандемии коронавируса.
- Всего на счету спортсмена 12 побед и ни одного поражения в ММА.
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