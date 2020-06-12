Смешанные боевые искусства

Цзю назвал слабое место Хабиба и объяснил, почему не любит MMA

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Костя Цзю

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Бои Петра Яна экс-боксер пока не смотрел, но вскоре восполнит этот пробел.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю объяснил феномен популярности MMA и назвал слабое место российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

– В России есть великолепный спортсмен – боец ММА Петр Ян, он будет драться за титул чемпиона UFC. Петр неоднократно говорил, что является вашим фанатом. Знаете о нем?

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– Если честно, нет. Но я с огромным удовольствием посмотрю его бои. Пока не видел. Я не очень слежу за этим видом спорта.

– ММА вам не особо интересны?

– Там очень много интересного происходит, но я в каком-то смысле противник... Даже не противник, просто я был воспитан по-другому. Я понимаю, что это совершенно новый вид спорта. Я за свою жизнь не так много дрался на улице, в последний раз в 1990 году, но даже когда дрался, я знал, что лежачего бить нельзя. И даже удары ногами наносить считал зазорным. Но это мои взгляды, мои проблемы.

– К Хабибу Нурмагомедову у вас есть какое-то отношение?

– Это уникальнейший, классный спортсмен. То, что он делает – это очень здорово. Ему бы поднять ручки (улучшить ударную технику – Eurosport) – и вообще будет классно.

– В последнее время, по мнению многих, ММА уже обходит бокс по популярности. Почему?

– Жизнь поменялась. Люди стали другие. ММА – более жесткое и кровавое зрелище, а люди же по натуре кровожадные. ММА – это неплохой вид спорта для коммерции. На этом они поднялись. Но основные бои в мире – все равно боксерские», – сказал 50-летний Цзю в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Цзю – абсолютный чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF.
  • Хабиб Нурмагомедов – чемпион UFC в легком весе, завоевавший пояс в бою с Конором Макгрегором. В поединке с Дастином Порье он защитил титул.

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