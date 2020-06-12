Александр считает, что Олег осмеливается ругать регион только на расстоянии.

Александр Емельяненко прокомментировал негативные высказывания Олега Тактарова в адрес Кавказа.

«Я был очень удивлен, когда он давал интервью, кричал, что Кавказ, того генерала не хватает, этого, и тут он оттуда уехал. Что ж ты на территории самого Кавказа не говорил, что нужно сделать с кавказскими, кого завезти? Думаю, здесь он бы числился в списках без вести пропавших. Он бы даже не уехал отсюда. Он потом начал говорить, мол, готов со мной выйти. Ну куда? Он даже не пенсионер, он списанный с пенсии гражданин», – рассказал боец в интервью Асланбеку Бадаеву.

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В последний раз Тактаров выходил в октагон в апреле 2008 года.

В ноябре прошлого года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал пауэрлифтера Михаила Кокляева.

В 2018-м Тактаров рекламировал пиво «Охота». Шлеменко назвал его предателем и растоптал банку

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