Смешанные боевые искусства

«На *** чертову пенсию». Экс-чемпион UFC Дос Аньос вызвал Макгрегора на бой

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Рафаэль дос Аньос и Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Вдруг Конор ждет именно этого, чтобы объявить о возвращении?

Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора, объявившего о завершении карьеры.

«Давай сделаем это. Если ты ищешь драки, я тот, кто нужно. Ты знаешь, я всегда в игре. На *** [хрен] эту чертову пенсию», – написал 35-летний Дос Аньос.

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  • Поединок Макгрегора и Дос Аньоса срывался дважды.
  • Статистика Дос Аньоса – 29 (5 – нокаутом) побед и 13 (3) поражений. У Макгрегора 22 (19) побед при 4 неудачах.
  • Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в MMA 7 июня. В предыдущие разы он возвращался в октагон.

Макгрегор: «Просто перестал получать удовольствие от ММА»

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