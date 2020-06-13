Рафаэль дос Аньос и Конор Макгрегор
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Вдруг Конор ждет именно этого, чтобы объявить о возвращении?
Бывший чемпион UFC в легком весе Рафаэль дос Аньос вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора, объявившего о завершении карьеры.
«Давай сделаем это. Если ты ищешь драки, я тот, кто нужно. Ты знаешь, я всегда в игре. На *** [хрен] эту чертову пенсию», – написал 35-летний Дос Аньос.
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- Поединок Макгрегора и Дос Аньоса срывался дважды.
- Статистика Дос Аньоса – 29 (5 – нокаутом) побед и 13 (3) поражений. У Макгрегора 22 (19) побед при 4 неудачах.
- Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в MMA 7 июня. В предыдущие разы он возвращался в октагон.
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