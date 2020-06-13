Скоро в UFC может быть одновременно три чемпиона из России.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов в августе проведет претендетский бой против мексиканца Яира Родригеса.

«Есть такой бой в разработке. Предложили Родригеса, так как Холлоуэй и Волкановски проведут второй бой. Поэтому будем драться с Яиром. Априори это будет претендентский бой, оба бойца на хорошей победной серии, победитель будет драться за титул», – цитирует ТАСС Ризвана Магомедова, менеджера 29-летнего бойца.

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Статистика Магомедшарипова в MMA – 18 побед и одно поражение.

В UFC он провел шесть победных боев.

Хабиб Нурмагомедов – действующий чемпион UFC, также титульный бой обещан Петру Яну.

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