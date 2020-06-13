Нурмагомедов предложил подписчикам еще раз насладиться лучшими моментами боя.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил победу над Конором Макгрегором в октябре 2018 года, которая принесла ему титул.

«Если вы не знаете, не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», – написал 31-летний Хабиб, выложив хайлайты боя с Конором.

Смешанные боевые искусства Цзю назвал слабое место Хабиба и объяснил, почему не любит MMA ВЧЕРА В 07:38

Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и впервые защитил пояс.

В сентябре 2019-го Хабиб провел вторую успешную защиту – против Дастина Порье.

Следующий соперник Хабиба – Джастин Гэтжи.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Смешанные боевые искусства «Чуть-чуть динамика улучшения есть». Умар Нурмагомедов – о здоровье Абдулманапа 02/06/2020 В 09:50