Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Нурмагомедов предложил подписчикам еще раз насладиться лучшими моментами боя.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил победу над Конором Макгрегором в октябре 2018 года, которая принесла ему титул.
«Если вы не знаете, не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», – написал 31-летний Хабиб, выложив хайлайты боя с Конором.
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- Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и впервые защитил пояс.
- В сентябре 2019-го Хабиб провел вторую успешную защиту – против Дастина Порье.
- Следующий соперник Хабиба – Джастин Гэтжи.
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