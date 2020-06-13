Смешанные боевые искусства

«Лучше быть одним из тех, кто делает». Хабиб вспомнил победу над Конором

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Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Нурмагомедов предложил подписчикам еще раз насладиться лучшими моментами боя.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил победу над Конором Макгрегором в октябре 2018 года, которая принесла ему титул.

«Если вы не знаете, не говорите слишком много. Люди или делают, или говорят. И лучше быть одним из тех, кто делает», – написал 31-летний Хабиб, выложив хайлайты боя с Конором.

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  • Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде и впервые защитил пояс.
  • В сентябре 2019-го Хабиб провел вторую успешную защиту – против Дастина Порье.
  • Следующий соперник Хабиба – Джастин Гэтжи.

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