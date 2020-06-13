Глава UFC добавил конкретики к грядущему бою.

Президент UFC Дэйна Уайт назвал место проведения боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи: ивент состоится в Абу-Даби.

«Мы перед ними в долгу. Пройдет ли поединок Хабиб – Гэтжи в Абу-Даби? Да, но не на «Бойцовском острове». Мы не можем поставить освещение на пляже. Я боюсь стихий: ветра, дождя... Нахожу логичным провести этот бой на арене в комфорте и в безопасности», – цитирует Уайта MMA Junkie.

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Бой запланирован на 19 сентября как главное событие UFC 253.

Гэтжи завоевал право сразиться с Хабибом, победив Тони Фергюсона.

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