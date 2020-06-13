Петр Ян
Фото: Getty Images
Когда оба станут элитой UFC, это будет занятная дуэль.
Российкий боец UFC Петр Ян ответил на провокацию со стороны американца Шона О'Мэлли.
27-летний Ян дал интервью MMA Junkie, в котором пообещал, что будет долго править в легчашем дивизионе. О'Мэлли ретвитнул ссылку и написал: «Успокойся, ты даже не можешь правильно написать свое имя, Питер».
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В комментариях бойцу указали на то, как звучит и пишется имя Яна на русском, а Петр добавил: «Ты работаешь на меня, кудрявый мальчик».
- Ян 11 июля проведет титульный поединок против Жозе Алдо. Его статистика – 14 побед и одно поражение.
- О'Мэлли прошел 12 боев без поражений.
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