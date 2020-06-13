Смешанные боевые искусства

«Ты работаешь на меня, кудрявый». Ян ответил на провокацию О'Мэлли

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Когда оба станут элитой UFC, это будет занятная дуэль.

Российкий боец UFC Петр Ян ответил на провокацию со стороны американца Шона О'Мэлли.

27-летний Ян дал интервью MMA Junkie, в котором пообещал, что будет долго править в легчашем дивизионе. О'Мэлли ретвитнул ссылку и написал: «Успокойся, ты даже не можешь правильно написать свое имя, Питер».

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В комментариях бойцу указали на то, как звучит и пишется имя Яна на русском, а Петр добавил: «Ты работаешь на меня, кудрявый мальчик».

  • Ян 11 июля проведет титульный поединок против Жозе Алдо. Его статистика – 14 побед и одно поражение.
  • О'Мэлли прошел 12 боев без поражений.

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