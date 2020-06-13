Когда оба станут элитой UFC, это будет занятная дуэль.

Российкий боец UFC Петр Ян ответил на провокацию со стороны американца Шона О'Мэлли.

27-летний Ян дал интервью MMA Junkie, в котором пообещал, что будет долго править в легчашем дивизионе. О'Мэлли ретвитнул ссылку и написал: «Успокойся, ты даже не можешь правильно написать свое имя, Питер».

Смешанные боевые искусства Хабиб предсказал, что 11 июля в России появится еще один чемпион UFC 10/06/2020 В 14:50

В комментариях бойцу указали на то, как звучит и пишется имя Яна на русском, а Петр добавил: «Ты работаешь на меня, кудрявый мальчик».

Ян 11 июля проведет титульный поединок против Жозе Алдо. Его статистика – 14 побед и одно поражение.

О'Мэлли прошел 12 боев без поражений.

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Смешанные боевые искусства Уайт подтвердил, что Ян будет драться за пояс – Петр уже нашел оппонента 10/05/2020 В 11:10