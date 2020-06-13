Смешанные боевые искусства

Шлеменко нашел труп в реке

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Александр Шлеменко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 16 минут

У бойца хватило мужества самому выловить тело из воды.

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что во время купания с сыном в реке Иртыш обнаружил труп мужчины.

«Друзья, сегодня со мной произошла неприятная история. Купались с сыном, и я увидел труп метрах в 15 от берега. Сплавал за ним, вытащил. Мужчина лет 40-45. Уже все, к сожалению. Оказывать помощь было бессмысленно, потому что плавает он как минимум сутки, судя по тому, как выглядит.

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Вызвал полицию, жду наряд, чтобы забрали тело, опознали и так далее. Ребята, будьте осторожны на воде, трезво оценивайте силы, потому что вас кто-то может ждать дома. Вот такая неприятная ситуация. Выловил и вытащил труп из Иртыша. Впервые в жизни», – заявил Шлеменко.

  • 35-летний Шлеменко провел 73 поединка в профессиональном MMA (+59, -13).
  • Один бой признан несостоявшимся.

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