Смешанные боевые искусства

«Я должна была сходить в туалет». Боец UFC провалила взвешивание, хотя еле стояла на ногах

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Джессика Ай

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Все испортили лишние 90 граммов.

Боец UFC Джессика Ай не прошла взвешивание перед турниром UFC Fight Night APEX, проведение которого запланировано на 14 июня в Лас-Вегасе, США.

На взвешивании Джессика сняла всю одежду, однако весы упрямо показывали цифры выше нормы. В итоге 33-летняя спортсменка показала вес на 90 граммов больше нормы для полусреднего женского дивизиона. Вставая с весов, боец еле стояла на ногах – возможно, так сказались последствия весогонки.

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Ай объяснила провал тем, что не успела вовремя сходить в туалет: «Я в порядке. На арене было очень холодно, я замерзла. У меня совершенно нет жира в теле, особенно после весогонки. Прошу прощения за эти 90 граммов. С ума сойти. Я должна была сходить в туалет перед взвешиванием. Спасибо всем, не могу дождаться момента, чтобы выступить завтра».

  • Соперница Ай Синтия Кальвильо уложилась в норму, показав вес 57,1 кг.
  • Бой Ай – Кальвильо станет главным событием UFC Fight Night APEX. Несмотря на то, что Ай провалила взвешивание, турнир не будет отменен – Джессику оштрафуют на 25% от гонорара.

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