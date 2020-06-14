Мария Агапова
Фото: Getty Images
Отличный дебют в UFC!
Казахстанский боец Мария Агапова ворвалась в UFC досрочной победой, выиграв бой на UFC on ESPN 10 против американки Ханны Сайферс.
23-летняя Агапова в первом же раунде успешно провела сперва хайкик, а затем удушающий прием. Бой остановили через 2 минуты 42 секунды. Мария нанесла 36 точных ударов (20 – в голову) против 14 у соперницы.
Смешанные боевые искусства
В UFC дебютировал Кристиан Агилера – он победил нокаутом в первом раунде, фаны шутили над именем
15 МИНУТ НАЗАД
- В главном бою вечера встретятся Синтия Кальвильо и Джессика Ай.
- Статистика Агаповой в MMA – 9 побед и одно поражение.
Девушка-боец UFC из Казахстана: «За человека из СНГ замуж не выйду»
Смешанные боевые искусства
«Я должна была сходить в туалет». Боец UFC провалила взвешивание, хотя еле стояла на ногах
13 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Шлеменко нашел труп в реке
16 ЧАСОВ НАЗАД
По теме