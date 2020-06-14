Смешанные боевые искусства

Агапова вынесла соперницу в первом раунде удушающим приемом

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Мария Агапова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Отличный дебют в UFC!

Казахстанский боец Мария Агапова ворвалась в UFC досрочной победой, выиграв бой на UFC on ESPN 10 против американки Ханны Сайферс.

23-летняя Агапова в первом же раунде успешно провела сперва хайкик, а затем удушающий прием. Бой остановили через 2 минуты 42 секунды. Мария нанесла 36 точных ударов (20 – в голову) против 14 у соперницы.

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