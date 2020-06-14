Кристиан Агилера
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Американец дебютировал весьма брутально.
Три стартовых боя на UFC on ESPN 10 завершились нокаутами в первом раунде.
В первом поединке американец Кристиан Агилера оформил технический нокаут менее чем через минуту – повержен был соотечественник Энтони Айви.
Агапова вынесла соперницу в первом раунде удушающим приемом
В твиттере стали шутить над именем бойца, созвучным с именем певицы Кристины Агилеры. «Интересно, сколько людей в настоящее время находятся на хэштеге «Кристиан Агилера», потому что прочитали его как «Кристина Агилера»? – задается вопросом подписчик.
Во втором бою сошлись дебютант UFC из Узбекистана Заррух Адашев и американец Тайсон Нэм. Опытный Нэм в первом раунде пробил соперника оверхэндом и оформил нокаут добиванием в челюсь.
Затем на 22-й секунде завершился поединок Джулии Авилы и Джины Мазани. Впервые бой остановили, когда Авила за 16 секунд нанесла сопернице 16 ударов, 15 пришлись точно в голову.
- В главном бою Синтия Карвильо по очкам победила Джессику Ай.
- Также дебютную победу удушающим приемом одержала боец из Казахстана Мария Агапова.