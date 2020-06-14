Смешанные боевые искусства

В UFC дебютировал Кристиан Агилера – он победил нокаутом в первом раунде, фаны шутили над именем

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Кристиан Агилера

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
13 минут назад

Американец дебютировал весьма брутально.

Три стартовых боя на UFC on ESPN 10 завершились нокаутами в первом раунде.

В первом поединке американец Кристиан Агилера оформил технический нокаут менее чем через минуту – повержен был соотечественник Энтони Айви.

Смешанные боевые искусства

Агапова вынесла соперницу в первом раунде удушающим приемом

ЧАС НАЗАД

В твиттере стали шутить над именем бойца, созвучным с именем певицы Кристины Агилеры. «Интересно, сколько людей в настоящее время находятся на хэштеге «Кристиан Агилера», потому что прочитали его как «Кристина Агилера»? – задается вопросом подписчик.

Во втором бою сошлись дебютант UFC из Узбекистана Заррух Адашев и американец Тайсон Нэм. Опытный Нэм в первом раунде пробил соперника оверхэндом и оформил нокаут добиванием в челюсь.

Затем на 22-й секунде завершился поединок Джулии Авилы и Джины Мазани. Впервые бой остановили, когда Авила за 16 секунд нанесла сопернице 16 ударов, 15 пришлись точно в голову.

  • В главном бою Синтия Карвильо по очкам победила Джессику Ай.
  • Также дебютную победу удушающим приемом одержала боец из Казахстана Мария Агапова.

Подписывайся на нас ВКонтакте

Смешанные боевые искусства

«Я должна была сходить в туалет». Боец UFC провалила взвешивание, хотя еле стояла на ногах

13 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Шлеменко нашел труп в реке

16 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Смешанные боевые искусства

Агапова вынесла соперницу в первом раунде удушающим приемом

ЧАС НАЗАД
Смешанные боевые искусства

«Я должна была сходить в туалет». Боец UFC провалила взвешивание, хотя еле стояла на ногах

13 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Шлеменко нашел труп в реке

16 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

«Ты работаешь на меня, кудрявый». Ян ответил на провокацию О'Мэлли

17 ЧАСОВ НАЗАД

Тренды

Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

11 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

13 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

16 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

18 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Кокорин рассказал, что ведет переговоры с клубами Европы

ВЧЕРА В 21:54
Чемпионат России

«Имидж у него плохой». Геркус рассказал, как Мещеряков заблокировал трансфер Дзюбы в «Локомотив»

ВЧЕРА В 13:11
Play Icon
Ралли-рейд

Огненный тизер «Дакара-2021», в котором идеально слились солнце, песок и рев моторов

11/06/2020 В 13:21
Play Icon
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Испании

Вальдес будет тренировать клуб четвертого дивизиона Испании

29/05/2020 В 09:21
Play Icon
Фигурное катание

Трусова не первая, кто ушел от Тутберидзе. Вспомнили Липницкую, Медведеву и других

22/05/2020 В 14:36
Play Icon
Чемпионат Англии

У Гвардиолы остается полтора года по контракту с «Сити». Кто его заменит?

12/11/2019 В 11:00
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалАгапова вынесла соперницу в первом раунде удушающим приемом
Следующий материалНХЛ раздала смешные премии. Овечкин взял номинацию лучшей гиф, Панарин и Бобровский – лучший броманс