Пьяный мужчина представился бойцом UFC и расстрелял 8 человек в США

Дэйна Уайт надеется, что нападавший не имеет отношения к организации.

Мужчина, представившийся бойцом UFC, расстрелял восемь человек у входа в один из баров Сан-Антонио (Техас, США).

По информации New York Times, охрана отказала ему во входе в заведение из-за явных признаков алкогольного обвинения. В ответ на это мужчина достал винтовку и восемь раз выстрелил в находящихся рядом людей. Пять женщин и трое мужчин были ранены, но никто не получил смертельных травм.

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«Он подошел к своей машине, вытащил длинную винтовку и прошел с ней через улицу. Перед тем, как начать стрелять, он закричал: «Ты знаешь, кто я?! Я боец UFC из Калифорнии!» – рассказал начальник полицейского управления Сан-Антонио Уильям Макманус.

Президент UFC Дэйна Уайт понадеялся , что стрелявший не имел отношения к организации.

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