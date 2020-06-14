Фрик-бой с Дациком едва не дал карьере Тарасова грандиозный толчок.

Российский блогер и боец MMA Артем Тарасов рассказал, что мог подписать контракт с UFC, но этого не случилось из-за полученной им травмы.

«Мы на самом деле вели переговоры с UFC, но на тот момент я был травмирован, а UFC не подписывает травмированных бойцов. Когда мы начали вести переговоры, то матчмейкер, ответственный в организации за мой вес, заинтересовался именно тем, что я известный блогер, и тогда они уже посмотрели бой с Дациком. Переговоры шли, но травма оказалась очень серьезной, я ее лечил в течение года, да и до сих пор лечу.

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Поэтому дошло до подписания договора с американской матчмейкерской продюсерской компанией, и на этом все закончилось. Попасть в UFC сейчас у меня особого желания нет, но если бы получилось – было бы неплохо. Моя команда – Сергей Никитин и Алексей Прокофьев – именно они были инициаторами этого подписания.

Если бы подписали, я бы был первым блогером, который стал бойцом UFC. Но травмы есть травмы, залечить я их не успел. Как известно, в Америке все течет быстро, и то, что интересно было вчера, сегодня может быть неинтересно. Да и нам тоже пока не до этого немного, запускаем новые проекты», – цитирует Тарасова Sports.ru.

Бой Тарасов – Дацик прошел в апреле прошлого года и завершился победой блогера; Дацик был дисквалифицирован, так как наносил запрещенные удары.

После боя Вячеслав обвинил судей в продажности и отказался принимать поражение.

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