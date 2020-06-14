Смешанные боевые искусства

Абдель-Азиз – Конору: «Иди дерись с Фергюсоном, если хочешь получить бой за титул»

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Конор Макгрегор

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 14 минут

Менеджер Хабиба снова назвал Конора «старой проституткой».

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз обратился к ирландцу Конору Макгрегору.

«Иди дерись с Тони Фергюсоном, если хочешь получить бой за титул. Оставайся активным, будь активным! Иди дерись с Хорхе Масвидалем. Будь активным, я хочу видеть активность. Помните, как он говорил это всем нам? Не верю, что он действительно ушел на пенсию. Этой старой проститутке нужно внимание», – заявил Абдель-Азиз. Слова менеджера приводит TMZ.

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  • Ранее Макгрегор уже в третий раз объявил о завершении карьеры. Опровержения пока не последовало.
  • Абдель-Азиз – менеджер не только Хабиба, но и Джастина Гэтжи.
  • Хабиб и Гэтжи осенью должны провести бой за титул лучшего легковеса UFC.

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