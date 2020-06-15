Скоро у России будет еще один чемпион UFC. И он понравится вам больше, чем Хабиб

Петр Ян объективно крут.

В 2013 году 20-летний Петя Ян выходил в клетку за 5 тысяч рублей, а еще 15 получал за победы. Гонораров еле хватало на аренду квартиры и цветы для девушки, поэтому Яну приходилось охранять ночной клуб. Омские гопники видели 170-сантиметрового секьюрити и пытались пройти внутрь без фейс-контроля, но тут же получали смачный щелчок и растягивались на ступеньках. Жилистый Петр восемь лет занимался боксом, дорос до мастера спорта и с легкостью финишировал подвыпивших резидентов ночника.

Правда, боксерских скиллов не хватало для попадания в олимпийскую сборную, и Ян это понимал. Другой бы отчаялся и забросил единоборства, но Петя с детства обожал драться. Даже его путь в боксе начался с того, что он проявил упорство: подсмотрел, куда ходит старший брат, а потом собрал спортивную сумку и тайком пошел за ним. В секции сразу отметили талант и характер Яна, но позже выяснилось, что в России были ребята и посильнее. У повзрослевшего Петра осталось два варианта: либо завязывать, либо переходить в ММА и экстренно учиться борьбе. Разумеется, Ян выбрал второй сценарий. Позже он говорил: «Я свои уши не за деньги сломал. Не за 2000 рублей».

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Петр Ян в бою против Джин Сусона на UFC 136 Фото: Getty Images

Петя оказался универсалом: постоянно вкалывал, не отказывался от боев и поражал абсолютно всех умением схватывать на лету. Например, специалисты по джиу-джитсу смотрели на парня и не верили, что он занимается борьбой всего несколько месяцев. «Я сразу отметил у него отличный двигательный навык. Думаю, дело еще и в том, что он в детстве занимался акробатикой, на тхэквондо ходил. То есть у него очень хорошая база. Оттого он такой координированный. Иногда чудил он, конечно: мог три вертушки подряд засадить», – вспоминал Владислав Потатушкин, один из первых тренеров Яна.

Петр дебютировал в профессионалах в 21 год (конец 2014-го) и быстро вышел на победную серию. Она прервалась в марте 2016-го, когда Яна довольно спорно победил Магомед Магомедов. Опять же, Петр воспринял неудачу максимально грамотно: не впал в депрессию, а меньше чем через год хлопнул Магомедова в реванше.

Дальше было еще круче. Ян много дрался, тренировался в самых разных лагерях, осваивал новые стили и в 24 года приблизился к гонорару в 40-50 тысяч долларов за бой в ACB (сейчас – ACA). К тому времени на сибиряка уже обратили внимание в UFC. Он впервые выступил в главном промоушне планеты летом 2018-го и всего за пару лет стал одной из главных звезд легчайшего веса. Сейчас у человека шесть боев (в среднем он дерется раз в четыре месяца), шесть побед и заслуженный приз за выступление вечера: в конце прошлого года Ян вырубил Юрайю Фейбера смачнейшим ударом левой ногой в голову. Неудивительно, что Петра прозвали No Mercy – никакой пощады от него и правда можно не ждать.

11 июля Петр подерется с Жозе Алдо за тот самый пояс, который стал вакантным после того, как Генри Сехудо внезапно завязал со спортом. Сомнений в том, что Ян загасит легендарного бразильца, почти нет. Жозе в последнее время не в форме (даже дебют в легчайшем весе завершился поражением), а русский боец становится только сильнее и разнообразнее.

Вокруг этого титульника совсем не будет трештока: Петр еще в статусе ноунейма бесплатно занимался в зале Алдо и безмерно уважает Жозе. Но вообще Ян грандиозно провоцирует оппонентов – в этом плане он не похож ни на Федора Емельяненко (подчеркнутая корректность), ни на Хабиба Нурмагомедова, который изредка наезжает на других бойцов («Ковбой – очкошник»), но обычно сфокусирован строго на победах.

Петр действует совсем иначе – он умеет задираться. Больнее всего доставалось Генри Сехудо, которого Ян называл не тройным чемпионом, а тройным клоуном. В принципе, достойное прозвище для мужчины, который на полном серьезе вызывал на бой Валентину Шевченко. Когда Сехудо объявил о завершении карьеры, Ян высказался предельно лаконично: «Клоун решил бежать». При этом Петр четко осознает: его задача – резонировать. Например, когда Генри назвал сибиряка уродливой коммунистической картошкой, Ян порадовался. «Он поджигает немножко, зато уже не отмалчивается».

От Петра достается практически всем. Например, на днях Шон О’Мэлли вякнул, что Ян неверно пишет свое имя. No Mercy сразу выдал издевательский панч: «Ты на меня работаешь, кудрявый мальчик». На этом конфликт предсказуемо заглох.

Поразительнее всего, что Петр прыгает даже на тех, кто дерется в других дивизионах. Осенью прошлого года от Яна прилетело Колби Ковингтону: «Его надо просто взять, в багажник закрыть и все на этом. Чтобы не гавкал больше. Он мне не нравится. У него такой типаж, когда открывают рот, где камеры. Уверен, что он совсем другое будет говорить, где не будет этих камер».

Сам Петр говорит, что никого не обижает специально, а просто говорит, что думает. У него два правила – не задевать семью и религию, и это вызывает уважение. Возможно, именно здоровая наглость помогла Яну дотянуться до титульника в UFC меньше чем за два года – Дэйна Уайт искренне симпатизирует дерзкому сибирскому пацану.

Петр Ян Фото: Getty Images

Вторая причина, почему у Петра полно фанатов и почему скоро их станет еще больше, – его стиль. В легчайшем весе хватает боев, где противники три раунда лупят друг друга без урона, но Ян всегда стремится удосрочить оппонента. Иногда он рискует, но в целом у него завораживающая ударная техника и отличная борцовская подготовка – надо признать, что бои Петра объективно зрелищнее, чем у того же Хабиба.

Пока что Ян даже не заикается о том, что произойдет после 11 июля. Но это уже и так очевидно: он заберет пояс, получит пачку новых спонсоров, прокачает инстаграм и дорастет до суперсолидных гонораров за бои. Главное, чтобы это не сказалось на заряде Петра. Голодный до пояса Ян кайфово уничтожал соперников несколько раз в год – возможно, сытый No Mercy будет делать это гораздо реже.

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