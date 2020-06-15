Но задумка выглядела эффектно.

В воскресенье, 14 июня, полиция приостановила бои смешанного стиля, которые проходили на плоту на Васильевском острове Санкт-Петербурга.

В Галерной гавани находилось судно, зарегистрированное на 38-летнего Андрея Кузнецова. На нем известный ММА-блогер Артем Тарасов устроил турнир «Бои на воде», который снимали для YouTube-канала. На яхте находились около 50 человек, участники спускались на самодельный деревянный плот и дрались в октагоне.

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Из-за нарушения самоизоляции к месту турнира прибыли сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Местные начали звонить и жаловаться копам, хотя это частное мероприятие, разрешение не нужно. Владелец – член яхт-клуба и может делать на своем корабле что угодно», – прокомментировал телеграм-каналу «Mash на Мойке» арендатор территории Марат Асланов.

По итогам проверки полицейские забрали в отделение девять человек. Владельцу яхты Андрею Кузнецову также назначили штраф в размере 10 тысяч рублей. Артем Тарасов избежал наказания и поездки с сотрудниками полиции в отдел. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

У Тарасова два YouTube-канала – на одном больше миллиона подписчиков, на другом 536 тысяч фолловеров.

В апреле 2019-го блогер в октагоне встречался с бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком. Рыжий Тарзан, весивший на 85 кг больше соперника, проиграл из-за дисквалификации за два нарушения в поединке.

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