Тони Фергюсон, UFC 249
Фото: Getty Images
Чудеса графики.
Боец смешанного стиля Тони Фергюсон выложил в инстаграм и твиттер видеоролик, высмеивающий бывшего чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора.
«Понедельник Макнаггетса. Сделаем UFC снова великой!» – написал Фергюсон.
Уайт назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи
В видео, выполненном с аллюзиями на серию Grand Theft Auto, есть множество коллажей, на которых лицо Тони прифотошоплено к главным героям игр. В ролике есть кадр с мемом, где Эль Кукуй в образе смерти прикончил нескольких бойцов UFC и направляется к двери с изображением Макгрегора.
Следом идет мем с рэпером Дрейком, в котором Фергюсон в куртке артиста отказывается от тирамису (аллюзия на чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова) и одобрительно смотрит на куриные наггетсы (шутка про Конора Макгрегора и Chicken McNuggets).
- В мае 2020 года Тони проиграл бой за титул временного чемпиона UFC Джастину Гэтжи и сполз на второе место в рейтинге организации.
- Президент промоушна Дэйна Уайт заявлял, что допускает поединок Макгрегора с победителем чемпионского боя Хабиб – Гэтжи.
Абдель-Азиз – Конору: «Иди дерись с Фергюсоном, если хочешь получить бой за титул»
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках