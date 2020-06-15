Чудеса графики.

Боец смешанного стиля Тони Фергюсон выложил в инстаграм и твиттер видеоролик, высмеивающий бывшего чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора.

«Понедельник Макнаггетса. Сделаем UFC снова великой!» – написал Фергюсон.

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В видео, выполненном с аллюзиями на серию Grand Theft Auto, есть множество коллажей, на которых лицо Тони прифотошоплено к главным героям игр. В ролике есть кадр с мемом, где Эль Кукуй в образе смерти прикончил нескольких бойцов UFC и направляется к двери с изображением Макгрегора.

Следом идет мем с рэпером Дрейком, в котором Фергюсон в куртке артиста отказывается от тирамису (аллюзия на чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова) и одобрительно смотрит на куриные наггетсы (шутка про Конора Макгрегора и Chicken McNuggets).

В мае 2020 года Тони проиграл бой за титул временного чемпиона UFC Джастину Гэтжи и сполз на второе место в рейтинге организации.

Президент промоушна Дэйна Уайт заявлял, что допускает поединок Макгрегора с победителем чемпионского боя Хабиб – Гэтжи.

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