Аманда Нуньес
Фото: Getty Images
Лучшая девушка-боец в истории промоушна уже не видит для себя достойных целей.
Чемпионка UFC Аманда Нуньес может уйти из спорта – девушке все сложнее искать мотивацию.
«Ох, я не знаю. Я добилась всего, чего хотела. Я в порядке. Я могу продолжить то же самое, могу сделать следующий шаг, искать новые таланты, помогать другим девчонкам... Возможно, стану тренером. В данный момент я могу уйти в отставку, а могу драться дальше. Я в порядке. Мне больше нечего достигать в дивизионе. Зал Славы обязательно придет. Моя жизнь продолжится, и если я остановлюсь, UFC окажет мне всю необходимую поддержку, чтобы я могла получать деньги и работать», – цитирует Нуньес MMA Junkie.
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