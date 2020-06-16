Смешанные боевые искусства

Гэтжи: «Камбэк Конора? Если я побью Хабиба – он точно вернется»

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Джастин Гэтжи

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 минут назад

Временный чемпион UFC в легком весе считает, что на самом деле ирландец боится реванша против Нурмагомедова.

Представитель смешанных единоборств Джастин Гэтжи ответил на вопрос о возможном возвращении Конора Макгрегора в октагон и потенциальном поединке с ирландцем.

«Камбэк Конора? Думаю, он будет драться снова, ему нужно дождаться победителя боя Гэтжи – Хабиб. Если я побью Хабиба, он точно вернется. Если победит Хабиб – сомневаюсь. Конор – легенда, он достиг многого и заслуживает уважения. Не могу дождаться, чтобы дать ему по морде. Думаю, я его вырублю. У него будет примерно три раунда, а потом для него начнется ад – он не захочет в ад. С него хватит.

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Мы не особенно общаемся с Уайтом. Я однажды отправил ему сообщение, мы один раз созванивались. Он позвонил мне через неделю после боя с Фергюсоном и рассказал, что обсуждал его с Трампом. По словам Дэйны, Дональд был в восторге от меня, от боя и от всего ивента», – рассказал Гэтжи в интервью ESPN.

  • Гэтжи подерется с Хабибом в Абу-Даби, ивент намечен на 19 сентября.
  • Конор в третий раз объявил о завершении карьеры.

Гэтжи тактически развалил Фергюсона. Теперь Джастин готов снять пояс с Хабиба

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