Завершение карьеры? Отказ от боя с Гэтжи? Переход в фигурное катание?

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое сообщение в инстаграме.

На снимке аварский файтер сидит на краю тренировочного ринга рядом с еще двумя бойцами UFC – Зубайрой Тухуговым и двоюродным братом Абубакаром Нурмагомедовым.

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«Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени – в сентябре. Пожелаем им удачи.

А насчет своего будущего я скоро сделаю заявление», – написал Хабиб в посте.

Нурмагомедов готовится к поединку с Джастином Гэтжи за защиту чемпионского пояса в легком весе.

Абубакар из четырех поединков выиграл лишь один. В последнем бою он в ноябре 2019-го досрочно проиграл Давиду Заваде в первом раунде.

Нурмагомедов-младший и Тухугов были секундантами Хабиба на UFC 229 и принимали участие в массовой драке с Конором Макгрегором и его командой.

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