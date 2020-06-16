Смелое заявление.

Боец смешанного стиля Арман Царукян дал оценку выступлениям спортсменов из России в ММА-промоушнах.

«Почему иногда у российских бойцов не идет в UFC? Потому что есть запрет запрещенных препаратов. А если говорить честно, то в России 90-95% бойцов на допинге сидят. Как бы мы не хотели говорить [об этом] – это правда и есть.

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Потому что не запрещает человек. Почему [если] соперник на допинге, а ты не на допинге, ты его просто не вывезешь, как бы ты ни хотел. И если сейчас посмотреть внимательно, в ACA иногда даже бои бывают интереснее, чем в UFC, потому что люди просто не отключаются иной раз.

Смотришь, как это человек после пяти нокдаунов опять встает и опять дерется. В UFC такого, мне кажется, уже не увидишь. Из-за этого, мне кажется, у российских спортсменов иногда не идет в UFC.

Да, конечно, это правильно, [чтобы в России ввели допинг-контроль], но одного бойца если проверять, это, по-моему, около 5000 долларов выходит. А у наших компаний пока нет таких денег, чтобы проверять каждого.

Но я все равно думаю, что бои, которые за титул, двоих должны за месяц проверять. Также после боя, как UFC делает – вот ты сошел или в раздевалку перед боем заходят и говорят, что нужно сдать анализы мочи. Это честность – ты выходишь на бой и знаешь, что человек в таких же условиях, ненахимиченный. И ты дерешься спокойно.

А в России я почему и не хотел – у меня была возможность подписаться в ACA, но не хотел гробить организм допингом. Чтобы конкурировать здесь, нужно по-любому принимать допинг», – заявил Царукян в интервью ютьюб-каналу «Вестник ММА».

Арман Царукян 18 июля в Абу-Даби встретится с Дэви Рамосом на ивенте UFC Fight Night 173.

Царукян провел два боя в промоушне Дэйны Уайта – в апреле 2019-го проиграл Исламу Махачеву, в июле единогласным решением победил канадца Оливье Обен-Мерсье.

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