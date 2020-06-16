Смешанные боевые искусства

«Он – фигура, которую народ любит, а враги уважают». Хабиба рассматривают на пост главы Дагестана

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

Политическая минутка на Eurosport.ru.

Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова могут привлечь в руководство республики Дагестан.

Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал аналитическую справку, по которой боец смешанного стиля считается главным кандидатом на должность главы Дагестана.

Смешанные боевые искусства

Гэтжи: «Камбэк Конора? Если я побью Хабиба – он точно вернется»

11 ЧАСОВ НАЗАД

«В обсуждаемом посте дана оценка личных качеств Нурмагомедова как потенциального главы региона: ясность позиций, признанный авторитет в регионе и за его пределами, безусловные лидерские качества, принципиальность в соблюдении правил и договоров, эффективное управление значительными для региона финансовыми средствами, выраженная социальная ответственность, мировое признание, уровень контактов.

Указав на отсутствие сигналов стремления к власти как показатель ответственного отношения к ней, фактически дана и психологическая оценка Нурмагомедову», – сказано в справке.

Автор телеграм-канала также уточнил, что властям предлагают рассмотреть Хабиба на пост советника президента России по спорту или молодежной политике, а реально возложить на него нагрузку по Дагестану.

«Масштаб популярности Нурмагомедова, его поддержка руководством страны сами по себе могут выступать определенными гарантами для бизнеса. На политической арене Дагестана никогда еще не было столь воспринимаемой всеми фигуры, которую народ любит, а враги уважают. Человека, столь равноудаленного от всех республиканских элит, кланов, государственных и религиозных институтов», – добавил «Незыгарь».

  • Главой Дагестана в 2018 году стал Владимир Васильев, срок 70-летнего политика на этом посту истекает в 2023 году.
  • 31-летний Хабиб Нурмагомедов взял чемпионский пояс UFC в апреле 2018 года и не проиграл в профессиональном октагоне ни одного из 28 боев.

«Скоро сделаю заявление насчет своего будущего». Хабиб готовит что-то масштабное

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Смешанные боевые искусства

Уайт назвал место проведения боя Хабиба и Гэтжи

13/06/2020 В 11:27
Смешанные боевые искусства

Файтер UFC Царукян: «В России 90-95% бойцов сидят на допинге»

3 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Смешанные боевые искусства

Файтер UFC Царукян: «В России 90-95% бойцов сидят на допинге»

3 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

«Скоро сделаю заявление насчет своего будущего». Хабиб готовит что-то масштабное

4 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Гэтжи: «Камбэк Конора? Если я побью Хабиба – он точно вернется»

11 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

«Я достигла всего, чего хотела». Нуньес намекнула на завершение карьеры

12 ЧАСОВ НАЗАД

Тренды

Чемпионат Испании

«Реал» отметил возвращение Ла Лиги бомбическим голом Крооса, а еще мячами Рамоса и Марсело

14/06/2020 В 19:12
Play Icon
Теннис

Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и этот сочный розыгрыш Димитрова и Тима

14/06/2020 В 18:15
Play Icon
Чемпионат Испании

Диего Коста посвятил гол футболистке «Атлетико». Она перенесла операцию по удалению опухоли мозга

14/06/2020 В 16:46
Play Icon
Киберспорт

Оцени реакцию Гризманна – так радуешься, только когда забиваешь самим собой «Ювентусу»

14/06/2020 В 13:56
Play Icon
Чемпионат Испании

Фанат Месси выбежал на поле и рассказал, как ему это удалось. Матч «Барсы» проходил без зрителей

14/06/2020 В 07:42
Play Icon
Теннис

Зверев сообразил восхитительную комбинацию и обвел Троицки расчетливой свечой

13/06/2020 В 22:29
Play Icon
Play Icon
Теннис

Трудяга Зверев вырыл окоп на задней линии, затем перешел в рукопашную и оглушил соперника

13/06/2020 В 20:03
Play Icon
Play Icon
Теннис

Талантливый болбой вышел против Джоковича и сделал Новака волшебным укороченным

13/06/2020 В 17:12
Play Icon
НХЛ

«Вы не более чем VIP-проститутка». Девушка Сергачева из НХЛ наехала на Ефремова – теперь ее травят

13/06/2020 В 14:22
Play Icon
Футбол

Гризманн забил божественный штрафной в PES Challenge за Месси

13/06/2020 В 12:14
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Бокс

Блогер, срубивший 35 млн евро за бой, подарил другу встречу с самыми популярными порнозвездами

17/01/2020 В 19:31
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалФайтер UFC Царукян: «В России 90-95% бойцов сидят на допинге»
Следующий материалSporun Dibi: Вида покинет «Бешикташ» и перейдет в клуб РПЛ. На ЧМ-2018 он кричал «Слава Украине!»