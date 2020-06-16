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Чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова могут привлечь в руководство республики Дагестан.

Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал аналитическую справку, по которой боец смешанного стиля считается главным кандидатом на должность главы Дагестана.

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«В обсуждаемом посте дана оценка личных качеств Нурмагомедова как потенциального главы региона: ясность позиций, признанный авторитет в регионе и за его пределами, безусловные лидерские качества, принципиальность в соблюдении правил и договоров, эффективное управление значительными для региона финансовыми средствами, выраженная социальная ответственность, мировое признание, уровень контактов.

Указав на отсутствие сигналов стремления к власти как показатель ответственного отношения к ней, фактически дана и психологическая оценка Нурмагомедову», – сказано в справке.

Автор телеграм-канала также уточнил, что властям предлагают рассмотреть Хабиба на пост советника президента России по спорту или молодежной политике, а реально возложить на него нагрузку по Дагестану.

«Масштаб популярности Нурмагомедова, его поддержка руководством страны сами по себе могут выступать определенными гарантами для бизнеса. На политической арене Дагестана никогда еще не было столь воспринимаемой всеми фигуры, которую народ любит, а враги уважают. Человека, столь равноудаленного от всех республиканских элит, кланов, государственных и религиозных институтов», – добавил «Незыгарь».

Главой Дагестана в 2018 году стал Владимир Васильев, срок 70-летнего политика на этом посту истекает в 2023 году.

31-летний Хабиб Нурмагомедов взял чемпионский пояс UFC в апреле 2018 года и не проиграл в профессиональном октагоне ни одного из 28 боев.

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