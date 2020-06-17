Смешанные боевые искусства

Интерфакс: Хабиб стал совладельцем оператора связи

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

Это и есть новость, которую чемпион UFC недавно анонсировал?

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем компании «Первый мобильный», поставщика услуг связи.

Информацию сообщает Интерфакс со ссылкой на данные из системы «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована 7 мая в Москве, уставной капитал – 100 тысяч рублей. Основное назначение – деятельность в области связи на базе проводных технологий.

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С 15 июня 25 процентов акций принадлежат 31-летнему Нурмагомедову.

  • 16 июня Хабиб анонсировал скорое заявление о своем будущем.
  • Следующий бой Нурмагомедов проведет против Джастина Гэтжи, ориентировочно поединок намечен на сентябрь.

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