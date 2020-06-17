Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Это и есть новость, которую чемпион UFC недавно анонсировал?
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов стал совладельцем компании «Первый мобильный», поставщика услуг связи.
Информацию сообщает Интерфакс со ссылкой на данные из системы «СПАРК-Интерфакс». Компания была зарегистрирована 7 мая в Москве, уставной капитал – 100 тысяч рублей. Основное назначение – деятельность в области связи на базе проводных технологий.
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С 15 июня 25 процентов акций принадлежат 31-летнему Нурмагомедову.
- 16 июня Хабиб анонсировал скорое заявление о своем будущем.
- Следующий бой Нурмагомедов проведет против Джастина Гэтжи, ориентировочно поединок намечен на сентябрь.
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