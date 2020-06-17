Смешанные боевые искусства

Уайт назвал четырех лучших бойцов в истории UFC – в списке нет Хабиба и Конора

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Хабиб Нурмагомедов, Дэйна Уайт, Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 10 минут

У промоушна были легенды и покруче, считает Дэйна.

Глава UFC Дэйна Уайт составил топ-4 величайших бойцов в истории промоушна.

«Говоря о четверке самых великих, ты обязан выбрать Ройса Грейси, без вопросов. Аманда Нуньес – величайшая женщина-боец в истории. Выбрать еще двух непросто. Пожалуй, я должен назвать Джона Джонса. Парень никогда не проигрывал – что еще удивительнее, учитывая, что он делал с собой вне октагона. Наверное, четвертым будет Чак Лидделл. В свое время он был огромной звездой. Выбирать между Чаком Лидделлом и Форрестом Гриффином – это как бросать монетку», – сказал Уайт в подкасте Schmozone.

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  • Ройс Грейси – победитель первого турнира UFC.
  • Нуньес удерживает пояса в легчайшем и полулегком весах.

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