Смешанные боевые искусства

Звезда «Чудаков» Стив-О поборолся с лучшим бойцом UFC

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Джон Джонс и Стив-О

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
29 минут назад

Обошлось без увечий.

Стивен Гилкрист Гловер по прозвищу Стив-О пришел в гости к Джону Джонсу из UFC и поборолся с бойцом полутяжелого веса.

Шуточный бой закончился за несколько секунд – Джонс совершил тейкдаун, и оппоненты дружески обнялись. «Будет весело», – подписал Джонс пост в твиттере.

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  • Стив-О прежде всего известен по франшизе «Чудаки» – серии фильмов, в которых Гловер и его приятели творят с собой всякую жесть.
  • Джон Джонс – лучший боец UFC вне весовых категорий.

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