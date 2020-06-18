Обошлось без увечий.

Стивен Гилкрист Гловер по прозвищу Стив-О пришел в гости к Джону Джонсу из UFC и поборолся с бойцом полутяжелого веса.

Шуточный бой закончился за несколько секунд – Джонс совершил тейкдаун, и оппоненты дружески обнялись. «Будет весело», – подписал Джонс пост в твиттере.

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Стив-О прежде всего известен по франшизе «Чудаки» – серии фильмов, в которых Гловер и его приятели творят с собой всякую жесть.

Джон Джонс – лучший боец UFC вне весовых категорий.

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