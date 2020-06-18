Смешанные боевые искусства

Ян: «Нокаутирую Альдо, а после пожму ему руку»

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
несколько секунд назад

Российский боец уверен в победе.

Петр Ян поделился планами на бой с Жозе Альдо за титул чемпиона UFC в легком весе.

«Бой будет интересный, бескомпромиссный для обоих – на кону стоит пояс. Думаю, бой будет досрочный. Надеюсь, что одержу победу – нокаутирую Альдо и после, конечно, пожму ему руку», – рассказал Ян в интервью RT.

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  • Ян может привести в Россию второй пояс промоушна. Первый – у Хабиба Нурмагомедова.
  • Статистика 27-летнего Яна – 16-1.
  • Последний обладатель титула Генри Сехудо завершил карьеру.

Скоро у России будет еще один чемпион UFC. И он понравится вам больше, чем Хабиб

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