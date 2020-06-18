Петр Ян
Фото: Getty Images
Российский боец уверен в победе.
Петр Ян поделился планами на бой с Жозе Альдо за титул чемпиона UFC в легком весе.
«Бой будет интересный, бескомпромиссный для обоих – на кону стоит пояс. Думаю, бой будет досрочный. Надеюсь, что одержу победу – нокаутирую Альдо и после, конечно, пожму ему руку», – рассказал Ян в интервью RT.
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- Ян может привести в Россию второй пояс промоушна. Первый – у Хабиба Нурмагомедова.
- Статистика 27-летнего Яна – 16-1.
- Последний обладатель титула Генри Сехудо завершил карьеру.
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