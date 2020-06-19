Смешанные боевые искусства

Отец Хабиба вылечился от коронавируса

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Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
18 минут назад | Обновлено 4 минут назад

Хавьер Мендес принес хорошие новости.

Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес сообщил, что отец бойца, Абдулманап Нурмагомедов, пошел на поправку после болезни.

«Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он идет на поправку. И потом еще мы общались с одним общим знакомым, он сказал, что коронавирусом Абдулманап уже не болеет. У него были осложнения от операции на сердце, которую он когда-то перенес. Я, конечно, переживаю, у меня даже слезы наворачиваются. Хочу, чтобы такой великий человек выздоровел», – цитирует Мендеса ТАСС.

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  • 57-летний Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с пневмонией в Дагестане, позже его перевели в одну из больниц Москвы.
  • Также мужчина перенес инсульт и операцию на сердце, находился в коме.

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