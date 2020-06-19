Смешанные боевые искусства

На «Бойцовском острове» выступят 10 бойцов из России: увидим титульник Яна и дебют брата Хабиба

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Петр Ян

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Дэйна Уайт объявил карды четырех турниров.

UFC объявил кард турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 11, 15, 18 и 25 июля в октагон выйдут 10 бойцов из России.

Поединки проведут Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, Умар Нурмагомедов и Рамазан Эмеев.

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11 июля Ян проведет титульный бой в легчайшем весе против Жозе Алдо, в тот же день Салихов выйдет против Элизеу Залески дос Сантоса, Богатов подерется с Леонардо Сантосом. 18 июля Аскаров сразится с Алешандре Пантожей, Ибрагимов – с Романом Долидзе, Уланбеков – с Александром Доскальчуком, Царукян – с Дэйви Рамосом.

25 июля Евлоев встретится с Майком Гранди, Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC поединком с Натаниэлем Вудом, а Рамазан Эмеев выйдет против Шавката Рахмонова.

  • Полный кард турниров можно посмотреть здесь.

Скоро у России будет еще один чемпион UFC. И он понравится вам больше, чем Хабиб

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