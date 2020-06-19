Петр Ян
Фото: Getty Images
Дэйна Уайт объявил карды четырех турниров.
UFC объявил кард турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. 11, 15, 18 и 25 июля в октагон выйдут 10 бойцов из России.
Поединки проведут Петр Ян, Муслим Салихов, Роман Богатов, Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов, Тагир Уланбеков, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, Умар Нурмагомедов и Рамазан Эмеев.
Отец Хабиба вылечился от коронавируса
11 июля Ян проведет титульный бой в легчайшем весе против Жозе Алдо, в тот же день Салихов выйдет против Элизеу Залески дос Сантоса, Богатов подерется с Леонардо Сантосом. 18 июля Аскаров сразится с Алешандре Пантожей, Ибрагимов – с Романом Долидзе, Уланбеков – с Александром Доскальчуком, Царукян – с Дэйви Рамосом.
25 июля Евлоев встретится с Майком Гранди, Умар Нурмагомедов дебютирует в UFC поединком с Натаниэлем Вудом, а Рамазан Эмеев выйдет против Шавката Рахмонова.
- Полный кард турниров можно посмотреть здесь.
Скоро у России будет еще один чемпион UFC. И он понравится вам больше, чем Хабиб
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере