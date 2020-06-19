Одна из самых экстравагантных бойцов UFC дисквалифицирована за допинг

Рэйчел Остович
Фото: Getty Images
Долго скучать без Рэйчел Остович не придется – уже в августе она сможет вернуться.
Боец UFC Рэйчел Остович дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов.
MMA Junkie сообщает, что 29-летняя Остович попалась на метаболитах остарина и GW1516. Вещества попали в ее организм через пищевую добавку и не были указаны в составе и на упаковке.
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Американка дисквалифицирована на год, но сможет вернуться в октагон уже 3 августа. USADA учло четыре месяца из 2019 года, во время которых боец была временно отстранена.
- В 2018 году Остович пострадала от домашнего насилия со стороны мужа.
- Ее статистика – четыре победы и пять поражений.
- Рэйчел считают одной из самых экстравагантных девушек-бойцов UFC.
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