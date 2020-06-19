«Я – фрик, меня невозможно удержать в партере». Чемпион UFC в полулегком весе хочет бой с Хабибом

Александр Волкановски уважает Нурмагомедова, но готов порвать его борцовскими приемами.

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски заявил, что хотел бы подраться в октагоне с обладателем пояса промоушна в легковесном дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне не нравятся люди, прыгающие из дивизиона в дивизион, но (бой с Хабибом) это, безусловно, один из вариантов. Сейчас у меня есть титул, который нужно защищать, и затем после этого, вероятно, появится претендент №1. Но если в начале следующего года появится что-то, типа этого поединка, я должен буду принять его.

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Хабиб – один из величайших бойцов всех времен. Не испытываю к нему ничего, кроме уважения. Но меня очень-очень трудно удержать. У меня есть мозги, есть хорошая кардиоподготовка. Я фрик, когда дело доходит до борьбы в партере меня практически невозможно удержать.

Испытываю только уважение ко всем бойцам UFC, и каждый из нас хочет что-то кому-то доказать. И я, в конце концов, хочу проверить себя в легком весе», – цитирует Волкановски theScore.

31-летний австралиец завоевал пояс в полулегком весе в декабре 2019-го после победы над Максом Холлоуэем.

Хабиб Нурмагомедов готовится к защите титула в легком весе – предварительно поединок с Джастином Гэтжи в Абу-Даби назначен на сентябрь 2020 года.

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