В США задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим. Он оказался не бойцом UFC

Мужчина спорил с охранником ночного клуба и кричал, что он на контракте с промоушном Дэйны Уайта.

В американском Сан-Антонио задержали подозреваемого в массовой стрельбе 12 июня.

37-летний Дженелиус Крю ранил восьмерых человек – пятерых женщин и троих мужчин в возрасте от 23 лет до 41 года. Его взяли под стражу в четверг, 18 июня.

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Предполагаемого преступника подозревают в стрельбе из винтовки на парковке ночного клуба Rebar. Секьюрити не пустил Крю внутрь, потому что мужчина был слишком пьян. Тогда Дженелиус ответил: «Ты знаешь, кто я? Я боец UFC из Калифорнии».

После того как Крю открыл стрельбу, он скрылся в отеле в Майами. Полиция получила восемь ордеров на его арест за нападение с огнестрельным оружием при отягчающих обстоятельствах. Задержание прошло без инцидентов.

Сайт BJPenn уточнил, что у Дженелиуса никого не было боев в профессиональном октагоне – ни в прошлом, ни в настоящем. Тем более, мужчина никогда не подписывал соглашение с промоушном UFC.

MMA Fighting добавил , что все восемь жертв Крю находятся в стабильном состоянии и идут на поправку.

В феврале 2018 года на реддите посчитали , что у UFC на контрактах находилось 499 бойцов-мужчин и 86 бойцов-женщин.

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