Рефери хотел остановить бой после нокаута, но поскользнулся и эпично полетел на канвас

Инцидент произошел в сербском MMA-промоушне.

Курьезный эпизод с участием рефери произошел во время турнира по смешанным единоборствам в Сербии (Serbian Battle Championship 28).

Славолюб Митич нокаутировал Адриана Радовановича ударом в голову, а в следующий момент главным героем боя стал судья. Он побежал к бойцам, показывая, что поединок окончен, но поскольнузся и эпично полетел на настил.

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Мужчина не пострадал – с невозмутимым видом он быстро поднялся и проверил состояние проигравшего.

Serbian Battle Championship – профессиональный MMA-промоушн, базирующийся в Нови-Саде.

Боец не разобрался после удушающего и напал на судью вместо соперника

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