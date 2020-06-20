Рефери хотел остановить бой после нокаута, но поскользнулся и эпично полетел на канвас

Падение судьи
Фото: Twitter
Инцидент произошел в сербском MMA-промоушне.
Курьезный эпизод с участием рефери произошел во время турнира по смешанным единоборствам в Сербии (Serbian Battle Championship 28).
Славолюб Митич нокаутировал Адриана Радовановича ударом в голову, а в следующий момент главным героем боя стал судья. Он побежал к бойцам, показывая, что поединок окончен, но поскольнузся и эпично полетел на настил.
Смешанные боевые искусства
В США задержали подозреваемого в стрельбе по прохожим. Он оказался не бойцом UFC
14 ЧАСОВ НАЗАД
Мужчина не пострадал – с невозмутимым видом он быстро поднялся и проверил состояние проигравшего.
- Serbian Battle Championship – профессиональный MMA-промоушн, базирующийся в Нови-Саде.
Боец не разобрался после удушающего и напал на судью вместо соперника
Смешанные боевые искусства
«Я – фрик, меня невозможно удержать в партере». Чемпион UFC в полулегком весе хочет бой с Хабибом
18 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Одна из самых экстравагантных бойцов UFC дисквалифицирована за допинг
19 ЧАСОВ НАЗАД
По теме